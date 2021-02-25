В Москве могут сделать рекомендацией коронавирусные ограничения для жителей старше 65 лет

Ограничения на передвижение в общественном транспорте для жителей старше 65 лет и представителей других групп риска могут стать рекомендательными в ближайшие месяцы. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"С учётом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведём из обязательных в рекомендательные, чтобы человек сам [решал], ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, и принимал сам для себя эти решения", — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, Собянин надеется, что люди старшего поколения продолжат вакцинироваться, чтобы защитить себя. Напомним, что сейчас в столице по-прежнему приостановлен бесплатный проезд для старшего поколения. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий. А в магазинах и в общественном транспорте необходимо носить маску и перчатки.

Ранее же столичный мэр сообщил, что ежедневно в больницы Москвы укладывается около 500–600 человек с коронавирусом. Однако это гораздо ниже, чем было не так давно. Если подобная тенденция сохранится, то через два месяца будет снят целый ряд коронавирусных ограничений.

27 января власти Москвы уже отменили некоторые ограничения. Так, отменили требование отправлять 30% сотрудников на удалёнку — теперь это решает работодатель. А рестораны и клубы снова работают в привычном режиме. Однако для групп риска сохраняется домашний режим.

В начале февраля Сергей Собянин предположил, что основной пласт коронавирусных ограничений снимут к маю.

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