Меркель заявила о введении в ЕС электронных сертификатов вакцинации от коронавируса

Лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она также заметила, что, возможно, подтверждение сделанной прививки от ковида станет основанием для въезда в ЕС из других государств.

"Европейской комиссии нужно около трёх месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Есть надежда, что до лета это будет готово", — уточнила Меркель.

Канцлер ФРГ пояснила, что сначала подобные сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их совместимыми, чтобы обеспечить возможность использования во всех странах Евросоюза.

Ранее стало известно, что Финляндия с 8 марта вводит новый локдаун из-за коронавируса.

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