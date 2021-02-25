Меркель заявила о введении в ЕС электронных сертификатов вакцинации от коронавируса
В будущем подтверждение сделанной прививки может стать основанием для разрешения въезда в Евросоюз из других стран.
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Лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Она также заметила, что, возможно, подтверждение сделанной прививки от ковида станет основанием для въезда в ЕС из других государств.
"Европейской комиссии нужно около трёх месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Есть надежда, что до лета это будет готово", — уточнила Меркель.
Канцлер ФРГ пояснила, что сначала подобные сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их совместимыми, чтобы обеспечить возможность использования во всех странах Евросоюза.
Ранее стало известно, что Финляндия с 8 марта вводит новый локдаун из-за коронавируса.
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