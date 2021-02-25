Власти Китая опровергли слухи о взятии ректальных мазков на ковид у американских дипломатов

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг информацию о взятии анальных мазков у американских дипломатов для тестирования на наличие коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

"Насколько мне известно, китайская сторона никогда не требовала от находящихся на территории страны американских дипломатов проходить тестирование посредством взятия мазков ректально", — пояснил дипломат.

Как уточняет агентство, некоторые представители дипмиссии США в Китае ранее пожаловались на то, что их заставляют сдавать мазок из соответствующего места на наличие ковида. В Госдепе пообещали заняться этим вопросом, подчеркнув, что хотят "сохранить достоинство" официальных лиц США в соответствии с Венской конвенцией о правах человека.

Ранее Лайф писал, что в Китае врачи разработали новую методику тестирования на коронавирусную инфекцию. Теперь вместо привычных проб из носа и ротоглотки они берут анальный мазок. В январе процедуре подвергли более тысячи школьников и учителей одной из школ в Пекине. Там был обнаружен бессимптомный больной ковидом.

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