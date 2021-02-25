Финляндия с 8 марта вводит новый локдаун из-за коронавируса

Финские власти вводят дополнительные ограничения в связи с распространением "британского" штамма коронавируса. Об этом объявила в четверг глава местного кабмина Санна Марин. Локдаун будет действовать три недели — с 8 по 28 марта.

В соответствии с принятыми мерами школьники и студенты будут переведены на дистанционное обучение, в ряде регионов ограничат работу заведений общественного питания. Кроме того, власти рассматривают вариант введения лимита на число пассажиров в общественном транспорте и даже обсуждают варианты объявления режима чрезвычайного положения территории всей страны.

"В ходе переговоров 24 февраля правительство согласилось принять более жёсткие меры по борьбе с пандемией коронавируса и ввести второй уровень ограничений. Правительство рассматривает возможность объявления ЧП", — говорится на официальной странице правительства в Twitter.

Ранее стало известно, что в Финляндии обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием. Он имеет черты как "британского", так и "южноафриканского" штамма одновременно.

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