Финляндия с 8 марта вводит новый локдаун из-за коронавируса
Власти даже обсуждают варианты объявления режима чрезвычайного положения территории всей страны.
Фото © Pixabay
Финские власти вводят дополнительные ограничения в связи с распространением "британского" штамма коронавируса. Об этом объявила в четверг глава местного кабмина Санна Марин. Локдаун будет действовать три недели — с 8 по 28 марта.
В соответствии с принятыми мерами школьники и студенты будут переведены на дистанционное обучение, в ряде регионов ограничат работу заведений общественного питания. Кроме того, власти рассматривают вариант введения лимита на число пассажиров в общественном транспорте и даже обсуждают варианты объявления режима чрезвычайного положения территории всей страны.
"В ходе переговоров 24 февраля правительство согласилось принять более жёсткие меры по борьбе с пандемией коронавируса и ввести второй уровень ограничений. Правительство рассматривает возможность объявления ЧП", — говорится на официальной странице правительства в Twitter.
Ранее стало известно, что в Финляндии обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием. Он имеет черты как "британского", так и "южноафриканского" штамма одновременно.
Лента новостей
Выбор редакции
В США обнаружен новый штамм коронавируса, способный снизить эффективность вакцин
Швеция призвала Финляндию отступить в "войне" с Россией
Психолог рассказал, как победить аэрофобию
Дима Билан заинтриговал поклонников золотым кольцом
Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 млн
Комментариев: 0