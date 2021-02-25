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"Мне стыдно за то, что сейчас происходит": брат опроверг информацию об отравлении Миланы Тюльпановой

По словам её помощницы, аккаунт девушки взломали, однако родственник не верит в это.

25 февраля 2021, 13:03

Фото © Instagram / milana_tulpanova

Брат Миланы Тюльпановой Владислав опроверг Лайфу информацию об отравлении девушки, сообщив, что с ней всё хорошо. Он отметил, что находится в одной квартире с сестрой, но особо с ней не разговаривает.

"Я знаю, что ничего такого не происходило и это полнейший бред. Мы находимся в одной квартире в Москве. Я вчера был на дне рождения Любы Успенской, вернулся, и она была здесь, дома. Мы особо с ней сейчас не разговариваем, мне стыдно за то, что она там пишет", — сказал Владислав.

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В свою очередь, пиар-помощница Тюльпановой рассказала Лайфу, что аккаунт девушки в соцсети, в котором было размещено тревожное сообщение, взломали. Сама Милана, по словам собеседницы, сейчас находится в Санкт-Петербурге, с ней всё хорошо. Владислав в версию со взломом не верит, но уверяет, что сестра будет придерживаться именно такого варианта.

Напомним, поклонники Тюльпановой были встревожены сообщением, что девушка находится в реанимации после попытки суицида.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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