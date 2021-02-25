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Сестра Кардашьян сняла откровенное видео, но слетевшие фильтры обнажили её реальный вес

Девушка попыталась сделать себя ещё красивее, но не заметила свою ошибку.

25 февраля 2021, 10:58

Фото © Instagram / kendalljenner

25-летнюю Кендалл Дженнер называют самой красивой в семействе Кардашьян-Дженнер, а её успехам в модельной карьере позавидует любая манекенщица. Но, похоже, и ей приходится идти на уловки, чтобы выглядеть красивее. Брюнетка выложила видео в инстаграм-сториз, где позирует перед зеркалом, сидя на полу. Девушка решила похвастаться талией, но потерпела крах.

Видео © Instagram / kendalljenner

На кадрах ролика видно, как талия модели "пульсирует", резко увеличиваясь в размерах, а затем снова становится тонкой. При этом у брюнетки даже смещается в сторону пупок. Видео стало вирусным, и Кендалл обвинили в использовании фильтров, которые позволили сделать её и так стройную фигуру идеальной.

Фото © Instagram / problematicfame

Фото © Instagram / problematicfame

Это уже второй раз за месяц, когда Кендалл уличают в ретуши, пишет Grazia. Ранее появилось закулисное фото девушки в красном бикини со съёмок для бренда нижнего белья Skims, где её талия, руки, бёдра и зона бикини выглядели не так, как на итоговых кадрах.

Фото © Instagram / kendalljenner

Фото © Instagram / kendalljenner

При этом поклонники отмечают, что модель выглядит прекрасно и без фотошопа. "Жаль, что она думает, что нуждается в ретуши, даже несмотря на то, что её тело потрясающее", — отметила одна из пользовательниц.

Белла Потёмкина похвасталась прозрачным бельём, но фанаты рассмеялись от такого топорного фотошопа

Белла Потёмкина похвасталась прозрачным бельём, но фанаты рассмеялись от такого топорного фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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