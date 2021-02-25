Сестра Кардашьян сняла откровенное видео, но слетевшие фильтры обнажили её реальный вес

25-летнюю Кендалл Дженнер называют самой красивой в семействе Кардашьян-Дженнер, а её успехам в модельной карьере позавидует любая манекенщица. Но, похоже, и ей приходится идти на уловки, чтобы выглядеть красивее. Брюнетка выложила видео в инстаграм-сториз, где позирует перед зеркалом, сидя на полу. Девушка решила похвастаться талией, но потерпела крах.

Видео © Instagram / kendalljenner

На кадрах ролика видно, как талия модели "пульсирует", резко увеличиваясь в размерах, а затем снова становится тонкой. При этом у брюнетки даже смещается в сторону пупок. Видео стало вирусным, и Кендалл обвинили в использовании фильтров, которые позволили сделать её и так стройную фигуру идеальной.

Фото © Instagram / problematicfame

Это уже второй раз за месяц, когда Кендалл уличают в ретуши, пишет Grazia. Ранее появилось закулисное фото девушки в красном бикини со съёмок для бренда нижнего белья Skims, где её талия, руки, бёдра и зона бикини выглядели не так, как на итоговых кадрах.

Фото © Instagram / kendalljenner

При этом поклонники отмечают, что модель выглядит прекрасно и без фотошопа. "Жаль, что она думает, что нуждается в ретуши, даже несмотря на то, что её тело потрясающее", — отметила одна из пользовательниц.

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