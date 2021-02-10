Белла Потёмкина похвасталась прозрачным бельём, но фанаты рассмеялись от такого топорного фотошопа
Навыки эффектной блондинки в сфере ретуши не всем пришлись по вкусу.
37-летняя светская львица, дизайнер и модельер Белла Потёмкина решила поделиться в "Инстаграме" очередным горячим фото в прозрачном нижнем белье. Девушка приняла откровенную позу, расположившись в ванной рядом с зеркалом, и бросила в камеру страстный взгляд.
Несмотря на основные компоненты успешной инста-съёмки, фанаты остались от кадра не в восторге. Беллу тут же уличили в грубом фотошопе, который испортил всё впечатление. Юзеры отметили, что на снимке искривились стены и раковина, а одна рука светской львицы получилась намного больше другой. По мнению пользователей, блондинка попыталась уменьшить себе талию, однако в искусстве ретуши не преуспела.
Стена поплыла, плитки неровные, зеркало. Всё тело фотошопила. Ну и на фиг тогда делать такие откровенные фото 🤷🏻♀️
Всё дело в том, что там, пытаясь уменьшить животик и талию, немного перестарались с фотошопом, вследствие чего стенка поплыла😂
Неудачно уменьшена талия 🤫😉
И на раковине рука монстра
Белла Потёмкина — российский дизайнер и модельер, блогерша и светская львица, создавшая собственный бренд и открывшая бутики в Москве. В показах девушки принимают участие звёзды шоу-бизнеса, а на "Инстаграм" подписано 2,3 млн человек.
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