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Белла Потёмкина похвасталась прозрачным бельём, но фанаты рассмеялись от такого топорного фотошопа

Навыки эффектной блондинки в сфере ретуши не всем пришлись по вкусу.

10 февраля 2021, 13:22
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Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

37-летняя светская львица, дизайнер и модельер Белла Потёмкина решила поделиться в "Инстаграме" очередным горячим фото в прозрачном нижнем белье. Девушка приняла откровенную позу, расположившись в ванной рядом с зеркалом, и бросила в камеру страстный взгляд.

Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

Несмотря на основные компоненты успешной инста-съёмки, фанаты остались от кадра не в восторге. Беллу тут же уличили в грубом фотошопе, который испортил всё впечатление. Юзеры отметили, что на снимке искривились стены и раковина, а одна рука светской львицы получилась намного больше другой. По мнению пользователей, блондинка попыталась уменьшить себе талию, однако в искусстве ретуши не преуспела.

Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

Стена поплыла, плитки неровные, зеркало. Всё тело фотошопила. Ну и на фиг тогда делать такие откровенные фото 🤷🏻‍♀️

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Всё дело в том, что там, пытаясь уменьшить животик и талию, немного перестарались с фотошопом, вследствие чего стенка поплыла😂

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Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

Неудачно уменьшена талия 🤫😉

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И на раковине рука монстра

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Белла Потёмкина — российский дизайнер и модельер, блогерша и светская львица, создавшая собственный бренд и открывшая бутики в Москве. В показах девушки принимают участие звёзды шоу-бизнеса, а на "Инстаграм" подписано 2,3 млн человек.

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51-летняя Блёданс так станцевала полуобнажённой перед камерой, что у фанатов телефоны выпали из рук

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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