Белла Потёмкина похвасталась прозрачным бельём, но фанаты рассмеялись от такого топорного фотошопа

37-летняя светская львица, дизайнер и модельер Белла Потёмкина решила поделиться в " Инстаграме " очередным горячим фото в прозрачном нижнем белье. Девушка приняла откровенную позу, расположившись в ванной рядом с зеркалом, и бросила в камеру страстный взгляд.

Несмотря на основные компоненты успешной инста-съёмки, фанаты остались от кадра не в восторге. Беллу тут же уличили в грубом фотошопе, который испортил всё впечатление. Юзеры отметили, что на снимке искривились стены и раковина, а одна рука светской львицы получилась намного больше другой. По мнению пользователей, блондинка попыталась уменьшить себе талию, однако в искусстве ретуши не преуспела.