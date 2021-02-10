Карди Би шокировала фанатов, показав лицо без макияжа, и узнать её удалось лишь по одной детали

Популярная 28-летняя рэперша Карди Би никогда не стеснялась высказать всё, что думает, и показать то, что не каждый хотел бы видеть. Фанаты прониклись уважением к кумиру за такую честность и привыкли уже ничему не удивляться, но тут звезда поразила их вновь. Она опубликовала видео, на котором предстала без макияжа, украшений и необычных укладок, и поражённые поклонники узнали её лишь по голосу. Карди заявила, что проснулась лишь 20 минут назад и решила записать ролик.

Видео © Instagram / iamcardib

В нём она призналась, что ей начали порядком надоедать те пользователи Сети, которые постоянно выискивают её неудачные фото или делают обидные стоп-кадры, а потом поливают её грязью. Поэтому рэперша в видео предстала в максимально не готовом виде — помятая после сна, с лохматыми волосами, высыпаниями на коже, обветренными губами и прочим. Она заявила, что любит свою внешность и полностью ей довольна, а хейтеры просто ей завидуют.

Фото © Instagram / iamcardib

Мне комфортно в своём теле, а вот вам, стервам, лучше подумать, хватит ли в вас уверенности, чтобы попытаться потопить меня — молодую и с хобби, которое приносит огромные бабки Карди Би

Фото © Instagram / iamcardib

Певица заявила, что любит и принимает себя со всеми несовершенствами. А завистники, в которых так много злобы, пытаются выместить её на первом попавшемся человеке, никак не смогут убавить в ней уверенности в себе. Сейчас Карди чувствует себя королевой — её новый сингл занимает первые строчки в чартах, а музыкальный журнал Billboard признал её женщиной года.

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