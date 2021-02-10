Собчак раскрыла, сколько зарабатывает в месяц, и люди возненавидели её за это

Известная 39-летняя журналистка Ксения Собчак недавно побывала по другую сторону микрофона, когда приняла участие в программе блогера Дмитрия Толстякова. Консультант по инвестициям и финансам решил показать подписчикам некоторые техники и схемы на примере дохода Собчак и во время диалога затронул несколько любопытных вопросов. Например, о том, как телеведущая относится к деньгам.

Я могу сказать одно: богатства всегда мало. Человек всегда недоволен и хочет больше, сколько бы он ни имел. <...> Я считаю себя богатым человеком

Журналистка рассказала, что все свои богатства она заработала тяжёлым трудом. И, хоть теперь Собчак не стеснена в средствах, получив достаточно и исполнив детскую мечту, она не может остановиться и перестать работать. Выяснилось, что в месяц блогерша получает около 24 миллионов рублей, что приводит к годовому доходу в 285 миллионов. Такое количество нулей повергло пользователей Сети в шок, и они принялись обсуждать эту тему в комментариях, обвиняя Собчак в привилегированности. Но телеведущая рассказала, откуда берётся столько денег.