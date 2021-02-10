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Собчак раскрыла, сколько зарабатывает в месяц, и люди возненавидели её за это

Об этом телеведущая рассказала финансовому консультанту в интервью.

10 февраля 2021, 10:10
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Фото © YouTube / Дмитрий Толстяков — Школа Безопасных Инвестиций

Известная 39-летняя журналистка Ксения Собчак недавно побывала по другую сторону микрофона, когда приняла участие в программе блогера Дмитрия Толстякова. Консультант по инвестициям и финансам решил показать подписчикам некоторые техники и схемы на примере дохода Собчак и во время диалога затронул несколько любопытных вопросов. Например, о том, как телеведущая относится к деньгам.

Видео © YouTube / Дмитрий Толстяков — Школа Безопасных Инвестиций

Я могу сказать одно: богатства всегда мало. Человек всегда недоволен и хочет больше, сколько бы он ни имел. <...> Я считаю себя богатым человеком

Ксения Собчак

Фото © YouTube / Дмитрий Толстяков — Школа Безопасных Инвестиций

Фото © YouTube / Дмитрий Толстяков — Школа Безопасных Инвестиций

Журналистка рассказала, что все свои богатства она заработала тяжёлым трудом. И, хоть теперь Собчак не стеснена в средствах, получив достаточно и исполнив детскую мечту, она не может остановиться и перестать работать. Выяснилось, что в месяц блогерша получает около 24 миллионов рублей, что приводит к годовому доходу в 285 миллионов. Такое количество нулей повергло пользователей Сети в шок, и они принялись обсуждать эту тему в комментариях, обвиняя Собчак в привилегированности. Но телеведущая рассказала, откуда берётся столько денег.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

В этом году моя структура доходов сильно перестроилась, потому что раньше большей частью доходов были, конечно же, корпоративы и ведение каких-то мероприятий

Ксения Собчак

Журналистка призналась, что пандемия сильно скорректировала способ заработка. Заводя канал, блогерша не ожидала, что он наберёт такую популярность. Теперь больше половины доходов звезды составляют реклама и различный диджитал. Только этот вид бизнеса, по словам Собчак, сейчас и развивается.

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Авторы
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Бояршина Анна

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