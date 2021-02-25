Троих детей исключили из школы, когда увидели, какими фото их мать привлекает в Сети мужчин

44-летняя Кристал Джексон из Сакраменто, штат Калифорния, США, решила разнообразить сексуальную жизнь с мужем Крисом после наступления менопаузы. Женщина стала публиковать на Reddit откровенные снимки, в создании которых нередко помогал супруг.

Фото © Instagram / the.real.mrs.poindexter

Жаркие кадры так понравились пользователям, что женщина решила завести страницу на OnlyFans, где стала зарабатывать на своих соблазнительных фото $150 тыс. (≈ 11 млн руб.) в месяц. Однако вслед за триумфом последовало поражение. Снимки обнаружили родители учеников, с которыми её дети ходили в католическую школу, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / the.real.mrs.poindexter

Кристал подверглась травле, в рамках которой обвинители заявляли, что она не просто публикует фото, но и вступает в интимную связь со своими поклонниками. Хотя женщина это опровергла. Также родители написали анонимные письма директору школы и местному епископу, приложив к ним пикантные снимки.

Фото © Instagram / the.real.mrs.poindexter

В итоге руководство образовательного учреждения решило исключить троих маленьких детей Кристал, так как её деятельность "противоречила тому, чему они хотели бы научить школьников". Кристал отметила, что будет искать для детей другую католическую школу, однако не собирается прекращать публиковать откровенные фото.

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