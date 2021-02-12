Фанатеющая от пластики модель показала, какой была, когда губы ещё не занимали пол-лица

24-летняя канадка, которая называет себя Марией Магдалиной, прошла через десятки пластических операций и изменилась так, что узнать её невозможно. Инста-модель несколько раз делала ринопластику, подтяжку бровей, увеличивала грудь, ягодицы, губы и даже гениталии.

Фото © Instagram / xomarym

В "Инстаграме" модель призналась, что хочет добиться того, чтобы её губы никогда не закрывались и были настолько большими, что касались кончика носа. Также девушка показала, как её рот выглядел до начала увлечения пластикой, выложив в сториз эффектный коллаж, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / xomarym

Кроме того, недавно Мария, которая впервые обратилась к хирургам в 21 год, выложила селфи, где видно полностью её лицо до начала трансформаций. Тогда нос и губы ещё гармонично сочетались с остальными пропорциями, а миловидная девушка не привлекала столько внимания на улице и в соцсетях.

Фото © Instagram / xomarym

По словам Марии, она гордится своей внешностью и приходит в восторг, глядя на себя в зеркало. Девушка призналась, что пластика стала неотъемлемой частью её жизни, от которой она не собирается отказываться.

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