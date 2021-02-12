В Сети появился идеальный подарок для тех, кто хочет унизить своего бывшего в День всех влюблённых

У тех, кто долгое время мечтал поставить своего бывшего (или бывшую) на место, появилась прекрасная возможность. Предоставляет её проект Toilet Face, и всего за 7,89 фунта (около 800 рублей) многие смогут наконец-то осуществить свою месть. Алгоритм простой: нужно загрузить любое фото максимального качества. Чем ярче оригинальная картинка, тем лучше получится изображение на бумаге.

Фото © Laura Rowley

К снимку можно добавить небольшую фразу — самыми ходовыми стали "кусок дерьма" и "человеческий мусор". Такой рулон может стать даже подарком для друга или подруги, которые переживают тяжёлый разрыв — в этом случае компания пришлёт бумагу в праздничной упаковке, пишет Metro.

Фото © Laura Rowley

Конечно, распечатать можно фото не только бывших, но и нынешних отношений. Правда, тогда туалетная бумага утратит свою полезность и практичность и превратится в смешной сувенир. Его тоже можно повесить в туалете и медитировать на изображение любимого, если есть желание не расставаться ни на минуту. Это, разумеется, дело каждого.

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