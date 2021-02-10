Папа выложил школьную поделку дочери, но впечатлительным и особенно трипофобам лучше этого не видеть

Пользователь "Твиттера" Ричард Смит из США занимается журналистской деятельностью. Мужчина делает профессиональные обзоры на фильмы ужасов, поэтому нервы у него стальные. Однако недавно его милая дочурка испытала их на прочность, показав поделку, которую она смастерила для школьного проекта. И это оказалось страшнее любого хоррора.

Фото © Twitter / Richard Harland Smith

Ричард поделился снимками поделки в "Твиттере", набрав около 70 тыс. лайков и 9 тыс. репостов. На фото взору пользователей Сети предстала пластиковая голова манекена, которая была изрешечена горячим клеевым пистолетом и покрашена в коричневый цвет. Мало того что этот проект вызвал приступ паники у трипофобов, так глаза и зубы из клея только добавили жути шедевру.

Фото © Twitter / rb и Myco_Bob

Девочка явно пыталась сделать человека — пчелиный улей, потому что назвала его Медок (в оригинале Honey). Теперь он живёт у Ричарда на подоконнике. Подписчики мужчины пожелали ему удачи и принялись делиться поделками своих детей, которые не вызвали привычного умиления, а заставили выпить успокоительное. И, глядя на эти фото, можно только поражаться жуткой фантазии ребятишек.

Фото © Twitter / Matt Arno и Ray Jenardon

У меня есть три ненавязчивых предложения: 1. Манекен стоит на окне, а оттуда вещи часто падают и ломаются. 2. Расскажите своей дочери о том, как её ценят и любят в семье. 3. Освятите дом или вызовите экзорцистов, что вам больше нравится Loretta Ables Sayre

Я уверена, что это вы теперь живёте в его доме... Jenny Lawson

О, шикарно! У вашей дочери явно есть талант! Но если вы заметите, что этот манекен появляется в разных частях дома, хотя вы его туда не ставили, то это... сожгите дом к чертям The Korova Milkbar

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