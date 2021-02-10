Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Папа выложил школьную поделку дочери, но впечатлительным и особенно трипофобам лучше этого не видеть

Теперь пользователи Сети делятся такими же шедеврами своих детей, которые способны испугать кого угодно до смерти.

10 февраля 2021, 14:51

Фото © Twitter / Richard Harland Smith

Пользователь "Твиттера" Ричард Смит из США занимается журналистской деятельностью. Мужчина делает профессиональные обзоры на фильмы ужасов, поэтому нервы у него стальные. Однако недавно его милая дочурка испытала их на прочность, показав поделку, которую она смастерила для школьного проекта. И это оказалось страшнее любого хоррора.

Фото © Twitter / Richard Harland Smith

Фото © Twitter / Richard Harland Smith

Ричард поделился снимками поделки в "Твиттере", набрав около 70 тыс. лайков и 9 тыс. репостов. На фото взору пользователей Сети предстала пластиковая голова манекена, которая была изрешечена горячим клеевым пистолетом и покрашена в коричневый цвет. Мало того что этот проект вызвал приступ паники у трипофобов, так глаза и зубы из клея только добавили жути шедевру.

Фото © Twitter / rb и Myco_Bob

Фото © Twitter / rb и Myco_Bob

Девочка явно пыталась сделать человека — пчелиный улей, потому что назвала его Медок (в оригинале Honey). Теперь он живёт у Ричарда на подоконнике. Подписчики мужчины пожелали ему удачи и принялись делиться поделками своих детей, которые не вызвали привычного умиления, а заставили выпить успокоительное. И, глядя на эти фото, можно только поражаться жуткой фантазии ребятишек.

Фото © Twitter / Matt Arno и Ray Jenardon

Фото © Twitter / Matt Arno и Ray Jenardon

У меня есть три ненавязчивых предложения: 1. Манекен стоит на окне, а оттуда вещи часто падают и ломаются. 2. Расскажите своей дочери о том, как её ценят и любят в семье. 3. Освятите дом или вызовите экзорцистов, что вам больше нравится

Loretta Ables Sayre

Я уверена, что это вы теперь живёте в его доме...

Jenny Lawson

О, шикарно! У вашей дочери явно есть талант! Но если вы заметите, что этот манекен появляется в разных частях дома, хотя вы его туда не ставили, то это... сожгите дом к чертям

The Korova Milkbar

Хозяйка закричала от ужаса, увидев на полу безжизненного пса в крови, пока не пригляделась внимательнее

Хозяйка закричала от ужаса, увидев на полу безжизненного пса в крови, пока не пригляделась внимательнее

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Брянске обрушилась крыша Ледового дворца, когда в нём тренировались 15 детей

сегодня в 17:48

У парня диагностировали рак печени, и только благодаря этому он узнал, кто его настоящие родители

вчера в 11:02

Эта девушка честно служит в полиции, но превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму

сегодня в 16:07

Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта

сегодня в 22:40

Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново

сегодня в 22:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1