Папа выложил школьную поделку дочери, но впечатлительным и особенно трипофобам лучше этого не видеть
Теперь пользователи Сети делятся такими же шедеврами своих детей, которые способны испугать кого угодно до смерти.
Пользователь "Твиттера" Ричард Смит из США занимается журналистской деятельностью. Мужчина делает профессиональные обзоры на фильмы ужасов, поэтому нервы у него стальные. Однако недавно его милая дочурка испытала их на прочность, показав поделку, которую она смастерила для школьного проекта. И это оказалось страшнее любого хоррора.
Ричард поделился снимками поделки в "Твиттере", набрав около 70 тыс. лайков и 9 тыс. репостов. На фото взору пользователей Сети предстала пластиковая голова манекена, которая была изрешечена горячим клеевым пистолетом и покрашена в коричневый цвет. Мало того что этот проект вызвал приступ паники у трипофобов, так глаза и зубы из клея только добавили жути шедевру.
Девочка явно пыталась сделать человека — пчелиный улей, потому что назвала его Медок (в оригинале Honey). Теперь он живёт у Ричарда на подоконнике. Подписчики мужчины пожелали ему удачи и принялись делиться поделками своих детей, которые не вызвали привычного умиления, а заставили выпить успокоительное. И, глядя на эти фото, можно только поражаться жуткой фантазии ребятишек.
Фото © Twitter / Matt Arno и Ray Jenardon
У меня есть три ненавязчивых предложения: 1. Манекен стоит на окне, а оттуда вещи часто падают и ломаются. 2. Расскажите своей дочери о том, как её ценят и любят в семье. 3. Освятите дом или вызовите экзорцистов, что вам больше нравится
Я уверена, что это вы теперь живёте в его доме...
О, шикарно! У вашей дочери явно есть талант! Но если вы заметите, что этот манекен появляется в разных частях дома, хотя вы его туда не ставили, то это... сожгите дом к чертям
WOW-news
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