Рэпер Гнойный арестован на семь суток за неприличные кричалки

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, арестован на семь суток за мелкое хулиганство — скандирование на улицах Санкт-Петербурга неприличных кричалок про женскую анатомию. Об этом сообщила пресс-служба судов Северной столицы.

Из протокола следует, что 3 февраля в 00:01 Вячеслав Машнов (это настоящее имя рэпера) прошёлся по Невскому проспекту, выкрикивая "выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределённого круга лиц".