Рэпер Гнойный арестован на семь суток за неприличные кричалки
Его задержали 3 февраля, но позже отпустили из отделения полиции.
Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, арестован на семь суток за мелкое хулиганство — скандирование на улицах Санкт-Петербурга неприличных кричалок про женскую анатомию. Об этом сообщила пресс-служба судов Северной столицы.
Из протокола следует, что 3 февраля в 00:01 Вячеслав Машнов (это настоящее имя рэпера) прошёлся по Невскому проспекту, выкрикивая "выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределённого круга лиц".
Ранее сообщалось, что бывшей солистке поп-группы "Мобильные блондинки" Светлане Степанковской расцарапали лицо в московском клубе Secret Rooms.
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