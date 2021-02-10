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Рэпер Гнойный арестован на семь суток за неприличные кричалки

Его задержали 3 февраля, но позже отпустили из отделения полиции.

10 февраля 2021, 13:33

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, арестован на семь суток за мелкое хулиганство — скандирование на улицах Санкт-Петербурга неприличных кричалок про женскую анатомию. Об этом сообщила пресс-служба судов Северной столицы.

Из протокола следует, что 3 февраля в 00:01 Вячеслав Машнов (это настоящее имя рэпера) прошёлся по Невскому проспекту, выкрикивая "выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределённого круга лиц".

Рэпера Славу КПСС отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге

Рэпера Славу КПСС отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что бывшей солистке поп-группы "Мобильные блондинки" Светлане Степанковской расцарапали лицо в московском клубе Secret Rooms.


Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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