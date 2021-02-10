В Москве из окна многоэтажки выпала и погибла школьница
Накануне трагедии у девочки был конфликт с матерью. Та отругала подростка за просмотр аниме для взрослых.
Рано утром в Москве погибла 11-летняя девочка. Её тело нашли у многоэтажки на Старом Петровско-Разумовском проезде. Она выпала из окна дома, в котором жила.
Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, накануне трагедии у девочки произошёл конфликт с матерью. Та отругала дочь, уличив в просмотре аниме с пометкой 18+, в том числе "Тетради смерти", запрещённой судом. Ссылки на взрослый контент женщина обнаружила в истории браузера. После этого девочка удалила и профиль в "Тиктоке".
По словам 43-летней женщины, ранее дочь жаловалась на плохой сон. Говорила, что просыпалась и не могла двигаться.
Источник добавил, что семья числилась благополучной, на учёте в полиции не состояла. Одноклассники и друзья школьницы отзываются о ней положительно, охарактеризовали как дружелюбную и неконфликтную. Следователи возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства.
Ранее Лайф рассказывал, что судья из Санкт-Петербурга ответит за сына-подростка, случайно застрелившего лучшего друга.
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