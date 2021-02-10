Путин процитировал Александра III, комментируя зарплаты учёных

Президент РФ Владимир Путин процитировал императора Александра III после доклада членов правительства о том, как складываются зарплаты учёных. С помощью слов правителя Российской империи глава государства указал на необходимость правильно и прозрачно объяснять формирование зарплат бюджетников.

"Я уже говорил об этом, напоминал всем коллегам Александра III. Он как-то сказал: когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне всё понятно, но, похоже, ему непонятно; когда докладывает Витте — теперь уже ему всё понятно, мне непонятно; когда Кривошеин, был такой министр путей сообщения, — тут уже непонятно ни мне, ни ему", — сказал президент.

Он указал на путаницу в подсчёте заработной платы научных сотрудников. Говорят, что этот показатель должен быть 200% от среднего по экономике региона, но на самом деле его считают от среднего дохода по трудовой деятельности, пояснил Путин. Он призвал понятно и прозрачно объяснить, как высчитывается средняя зарплата для научной сферы. Президент также распорядился задуматься о совершенствовании самой методики исчисления этих заработных плат и о необходимости установить нижнюю границу оплаты труда для научных сотрудников.

На этом совещании президент подчеркнул недопустимость крючкотворства в вопросе о заработной плате — когда на бумаге показатели выглядят хорошо, а на деле бюджетников переводят на сокращённый режим работы или заставляют лишь для отчётности работать на полставки.

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