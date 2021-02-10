"Ни рубля на иные цели!" Путин поручил эффективно использовать деньги на здравоохранение

Более 500 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения в России в ближайшие пять лет, и ни один рубль из этих средств не должен уйти на иные цели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства.

"90 миллиардов рублей планируется выделить в этом году на модернизацию первичного звена здравоохранения, а в целом за пять лет — 500 миллиардов. Надо, чтобы ни один рубль не ушёл куда-то на какие-то иные цели, а все средства использовались эффективно", — сказал глава государства.

Ранее в ходе совещания Путин поднял тему повышения зарплат бюджетникам. Президент подчеркнул недопустимость крючкотворства в данном вопросе, когда на бумаге показатели выглядят хорошо, а на деле бюджетников переводят на сокращённый режим работы или заставляют лишь для отчётности работать на полставки.

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