Без кислорода 12 минут. Стали известны подробности гибели пациентов ковидной больницы в Подмосковье
Руководство медучреждения утверждает, что больные умерли "из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
По факту гибели двух пациентов ковидной больницы в Подмосковье после сбоя в подаче кислорода завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что следствие рассматривает вину техника, который переключал кислородное оборудование.
Правоохранители начали допрос сотрудников медучреждения. По его словам, сбой произошёл сегодня между шестью и семью часами утра. В это время под ИВЛ находились три пациента в крайне тяжёлом состоянии. После сбоя скончались двое из них. При этом в пресс-службе губернатора Московской области заявили, что гибель больных в реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы не связана с инцидентом.
"На ИВЛ находилось 16 человек в тяжёлом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода", — приводит пресс-служба слова руководителя структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "ООБ" Владимира Гордеева.
Он сообщил, что все пациенты больницы находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей.
Напомним, ранее трагедия произошла в ростовской больнице № 20. Вечером в учреждении начались перебои с подачей кислорода, давление в сети упало до критического уровня, из-за чего скончалось несколько человек, находившихся на аппаратах ИВЛ. Выжившие пациенты пострадали от тяжёлой гипоксии. После этого случая две чиновницы ушли в отставку, а Росздравнадзор начал проверку по факту инцидента.
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