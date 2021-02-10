В Москве автомобиль сбил пешеходов на тротуаре. Есть пострадавшие
На месте ЧП работают медики и экстренные службы.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Фото © Дептранс Москвы
Автомобиль наехал на двух пешеходов на улице Советской Армии в Москве. Оба пострадали, сообщает столичный Дептранс. Там добавили, что наезд был совершён на тротуаре.
По данным Лайфа, госпитализированы пострадавшие 1987 и 1976 года рождения. Водитель был на автомобиле Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, он не справился с управлением.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве на Флотской улице пьяный водитель на скорости влетел в пешеходов на зебре, его задержали росгвардейцы. Позже одна из пострадавших в ДТП скончалась в реанимации.
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