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В Москве автомобиль сбил пешеходов на тротуаре. Есть пострадавшие

На месте ЧП работают медики и экстренные службы.

10 февраля 2021, 11:53

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © Дептранс Москвы

Фото © Дептранс Москвы

Автомобиль наехал на двух пешеходов на улице Советской Армии в Москве. Оба пострадали, сообщает столичный Дептранс. Там добавили, что наезд был совершён на тротуаре.

По данным Лайфа, госпитализированы пострадавшие 1987 и 1976 года рождения. Водитель был на автомобиле Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, он не справился с управлением.

В Москве в реанимации умерла девушка, которую сбил пьяный лихач на "мерседесе"

В Москве в реанимации умерла девушка, которую сбил пьяный лихач на "мерседесе"

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве на Флотской улице пьяный водитель на скорости влетел в пешеходов на зебре, его задержали росгвардейцы. Позже одна из пострадавших в ДТП скончалась в реанимации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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