В Костроме попала на видео битва пьяной компании с гигантским чебуреком
Это уже шестое покушение на местную достопримечательность.
В Костроме попала на видео битва пьяной компании с гигантским чебуреком. Видео © Соцсети
В Костроме пьяный мужчина сломал памятник чебуреку. В соцсетях появилось видео, как он испытал силу своего удара на местной достопримечательности в окружении прекрасных дам. И сам "боец", и его подруги явно еле стояли на ногах.
"Периодически появляются по ночам индивидуумы, которые пытаются силами с ним (памятником чебуреку. — Прим. Лайфа) помериться и доказать друзьям и себе, что они сильные", — посетовал владелец чебуречной Евгений Диденко в разговоре с Kostroma.today.
А на Камчатке ранее на видео попала дикая рысь, которая решила навестить сотрудников полиции. Животное гуляло по территории регионального УМВД.
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