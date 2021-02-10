Вышла за пивом. Появились новые подробности об убийстве и расчленении женщины в Ленобласти
Преступника уже задержали. Он во всём признался.
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Жестоко убитая в Ленинградской области Татьяна Старовойтова в последний раз вышла из дома 6 февраля. Тогда она направилась в магазин за пивом, после чего родственники больше не видели её. Об этом Лайфу сообщил источник в местных правоохранительных органах.
В магазине Татьяна встретила каких-то знакомых людей и уехала с ними. С тех пор её видели в квартире мужчины, который затем и совершил убийство. Ещё спустя несколько дней её расчленённое тело нашли на обочине одной из трасс под Санкт-Петербургом.
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Как ранее сообщал Лайф, по подозрению в убийстве задержали 64-летнего пенсионера. Именно с ним погибшая распивала алкоголь. Сам мужчина уже признался в содеянном и рассказал, как всё произошло.
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