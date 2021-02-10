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Категорий: 18

Вышла за пивом. Появились новые подробности об убийстве и расчленении женщины в Ленобласти

Преступника уже задержали. Он во всём признался.

10 февраля 2021, 11:20
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жестоко убитая в Ленинградской области Татьяна Старовойтова в последний раз вышла из дома 6 февраля. Тогда она направилась в магазин за пивом, после чего родственники больше не видели её. Об этом Лайфу сообщил источник в местных правоохранительных органах.

В магазине Татьяна встретила каких-то знакомых людей и уехала с ними. С тех пор её видели в квартире мужчины, который затем и совершил убийство. Ещё спустя несколько дней её расчленённое тело нашли на обочине одной из трасс под Санкт-Петербургом.

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Как ранее сообщал Лайф, по подозрению в убийстве задержали 64-летнего пенсионера. Именно с ним погибшая распивала алкоголь. Сам мужчина уже признался в содеянном и рассказал, как всё произошло.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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