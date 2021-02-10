Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах

Проект предусматривает новый вид наказания — обязательные работы.

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Согласно документу, за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам ФСБ, ФСИН или Росгвардии гражданам будет грозить штраф до 2–4 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. При повторном нарушении предусматривается до 10–20 тысяч рублей штрафа, административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Кроме того, документом предлагается увеличить штрафы за финансирование митинга лицом, которое не имеет на это права, — до 10–20 тыс рублей или до 50 часов обязательных работ для граждан. Для должностных лиц размер штрафа может составить от 70 до 200 тысяч рублей.