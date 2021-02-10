"Калька с перебежчиков в блокадном Ленинграде". Толстой резко высказался об акции с фонариками
Депутат также провёл параллели с технологиями так называемых цветных революций.
Выступление Петра Толстого в Госдуме об акции в поддержку Навального 14 февраля. Видео © LIFE
Депутат Государственной думы, заместитель председателя палаты Пётр Толстой резко высказался о призывах соратников Алексея Навального выйти на флешмоб с фонариками 14 февраля. Акция никак не связана с темой любви, это попытка мобилизации молодёжи, подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что подобные технологии уже применялась во время цветных революций в разных частях мира. Хотя, как заметил парламентарий, корни акции уходят в историю Великой Отечественной войны.
"Вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. И сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит. Все инструменты и сценарии невоенного свержения власти давно описаны", — заметил Толстой.
Напомним, ранее в выходные в ряде городов России прошли несогласованные акции. Поводом для этого стало сначала задержание Алексея Навального, а затем замена ему срока на реальный из-за многочисленных нарушений правил условного наказания. Блогера отправили в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.