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"Калька с перебежчиков в блокадном Ленинграде". Толстой резко высказался об акции с фонариками

Депутат также провёл параллели с технологиями так называемых цветных революций.

10 февраля 2021, 11:11
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Выступление Петра Толстого в Госдуме об акции в поддержку Навального 14 февраля. Видео © LIFE

Депутат Государственной думы, заместитель председателя палаты Пётр Толстой резко высказался о призывах соратников Алексея Навального выйти на флешмоб с фонариками 14 февраля. Акция никак не связана с темой любви, это попытка мобилизации молодёжи, подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что подобные технологии уже применялась во время цветных революций в разных частях мира. Хотя, как заметил парламентарий, корни акции уходят в историю Великой Отечественной войны.

"Вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. И сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит. Все инструменты и сценарии невоенного свержения власти давно описаны", — заметил Толстой.

Песков — о призывах сторонников Навального к флешмобу 14 февраля: В кошки-мышки играть не будем

Песков — о призывах сторонников Навального к флешмобу 14 февраля: В кошки-мышки играть не будем

Напомним, ранее в выходные в ряде городов России прошли несогласованные акции. Поводом для этого стало сначала задержание Алексея Навального, а затем замена ему срока на реальный из-за многочисленных нарушений правил условного наказания. Блогера отправили в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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