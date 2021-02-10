"Калька с перебежчиков в блокадном Ленинграде". Толстой резко высказался об акции с фонариками

Депутат также провёл параллели с технологиями так называемых цветных революций.

Выступление Петра Толстого в Госдуме об акции в поддержку Навального 14 февраля. Видео © LIFE

Депутат Государственной думы, заместитель председателя палаты Пётр Толстой резко высказался о призывах соратников Алексея Навального выйти на флешмоб с фонариками 14 февраля. Акция никак не связана с темой любви, это попытка мобилизации молодёжи, подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что подобные технологии уже применялась во время цветных революций в разных частях мира. Хотя, как заметил парламентарий, корни акции уходят в историю Великой Отечественной войны.