"Калька с перебежчиков в блокадном Ленинграде". Толстой резко высказался об акции с фонариками

Депутат Государственной думы, заместитель председателя палаты Пётр Толстой резко высказался о призывах соратников Алексея Навального выйти на флешмоб с фонариками 14 февраля. Акция никак не связана с темой любви, это попытка мобилизации молодёжи, подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что подобные технологии уже применялась во время цветных революций в разных частях мира. Хотя, как заметил парламентарий, корни акции уходят в историю Великой Отечественной войны.

"Вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. И сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит. Все инструменты и сценарии невоенного свержения власти давно описаны", — заметил Толстой.