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Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" 2012 года

Президент подчеркнул, что смысл не в отчётах, а в обеспечении достойной оплаты труда.

10 февраля 2021, 11:25
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Совещание президента РФ Владимира Путина по зарплатам бюджетников. Видео © LIFE

Выступая на заседании правительства, президент России Владимир Путин поднял тему повышения зарплат бюджетникам. Глава государства отметил, что зачастую на бумаге показатели зарплат выглядят хорошо, а на деле за счёт различных ухищрений бюджетников переводят на сокращённый режим работы или заставляют лишь для отчётности работать на полставки. Он также поручил кабмину и региональным властям оперативно проверить соответствие зарплат "майским указам" 2012 года.

"В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особо было обращено внимание, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Смысл не в отчётах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер", — отметил президент.

В качестве яркого примера Владимир Путин привёл недавнюю историю, когда во время заседания Совета по науке и образованию молодая учёная из Новосибирска пожаловалась президенту на низкий уровень зарплат.

"Прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат у бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны", — подытожил глава государства.

Путин Силуанову — о повышенной зарплате молодым учёным: Где деньги, Зин?

Путин Силуанову — о повышенной зарплате молодым учёным: Где деньги, Зин?

Как сообщал Лайф, ранее СК начал проверку после жалобы научной сотрудницы из Новосибирска на низкие зарплаты.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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