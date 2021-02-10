Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России предложили упростить получение статуса предпринимателя

Предполагается, что на это будет уходить всего несколько минут.

10 февраля 2021, 11:37
<p>Фото © ТАСС / Антон Вергун</p>

Фото © ТАСС / Антон Вергун

В России хотят упростить процесс получения статуса индивидуального предпринимателя. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (для самозанятых. — Прим. Лайфа)", — рассказал Егоров в ходе выступления в Совфеде.

Он добавил, что после реализации предложений на получение статуса будет уходить всего несколько минут.

Самозанятых признали малым бизнесом: какие льготы теперь они могут получить

Самозанятых признали малым бизнесом: какие льготы теперь они могут получить

Напомним, сейчас самозанятые являются участниками специального налогового режима, в рамках которого все операции с налогами можно производить в мобильном приложении без необходимости посещать офисы налоговых органов. В августе прошлого года число официально зарегистрированных самозанятых россиян достигло миллиона.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Оказанную поддержку малому и среднему бизнесу оценили в сумму около 600 млрд рублей

9 января, 09:39

ФНС создаёт специальную инспекцию для налогоплательщиков с доходом от 500 миллионов рублей

27 января, 20:44

Полиция накрыла склад наркотиков, которым управляла 20-летняя репетиторша по физике — видео

сегодня в 17:06

Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста

сегодня в 23:01

Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта

сегодня в 22:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1