В России предложили упростить получение статуса предпринимателя

В России хотят упростить процесс получения статуса индивидуального предпринимателя. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (для самозанятых. — Прим. Лайфа)", — рассказал Егоров в ходе выступления в Совфеде.

Он добавил, что после реализации предложений на получение статуса будет уходить всего несколько минут.

Напомним, сейчас самозанятые являются участниками специального налогового режима, в рамках которого все операции с налогами можно производить в мобильном приложении без необходимости посещать офисы налоговых органов. В августе прошлого года число официально зарегистрированных самозанятых россиян достигло миллиона.

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