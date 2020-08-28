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Число зарегистрированных самозанятых достигло миллиона

С января 2019 года такие граждане уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей.

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Фото © Официальный сайт мэра Москвы

В России в качестве самозанятых зарегистрировался уже миллион человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

ФНС зарегистрировала миллион самозанятых. Сейчас проект действует в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. В сентябре подключится ещё пять регионов, — рассказали в пресс-службе ФНС.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день в качестве самозанятых регистрировались около 1,3 тысячи граждан. За время действия эксперимента с января 2019 года самозанятые россияне вывели из тени доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей.

Эксперт объяснила, как в 16 лет получить статус самозанятого

Это поможет сэкономить до 30% на налогах и сборах.

Ранее в ФНС рассказали, что самозанятым россиянам начислили уже более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала.

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