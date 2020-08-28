Число зарегистрированных самозанятых достигло миллиона

— ФНС зарегистрировала миллион самозанятых. Сейчас проект действует в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. В сентябре подключится ещё пять регионов, — рассказали в пресс-службе ФНС.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день в качестве самозанятых регистрировались около 1,3 тысячи граждан. За время действия эксперимента с января 2019 года самозанятые россияне вывели из тени доходы более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налоги на 3,5 миллиарда рублей.