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Эксперт объяснила, как в 16 лет получить статус самозанятого

Это поможет сэкономить до 30% на налогах и сборах.

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Фото © Pixabay

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала, что с 16 лет подросткам для получения статуса самозанятого необходимо согласие родителей или полная эмансипация.

Письменное согласие родителей — не совсем самостоятельный вариант, при котором каждая сделка, заключаемая несовершеннолетним, требует наличия письменного согласия обоих законных представителей, но позволит получить статус самозанятого, — приводит слова Шумаковой РИА "Новости".

Процедуру эмансипации, то есть признание несовершеннолетнего полностью дееспособным до 18 лет, проводят по решению органов опеки и попечительства. В этом случае подросток сам несёт ответственность по всем обязательствам.

Получить этот статус можно в приложении "Мой налог", там же самозанятость можно закрыть в один клик, так что серьёзных рисков для подростков с точки зрения закона нет.

Самозанятые предприниматели могут сэкономить до 30% на налогах и сборах, получат возможность официально заключать рекламные договоры и официально подрабатывать. Это станет прекрасным первым шагом во взрослый бизнес и поможет на практике применить навыки финансовой грамотности.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставлять статус самозанятых не с 18, а с 16 лет.

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