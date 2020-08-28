Россиянина арестовали в США по обвинению в мошенничестве

Гражданин РФ Александр Спицын арестован в США по обвинению в соучастии в мошенничестве с целью легализации преступно нажитых средств. Об этом свидетельствуют документы, размещённые в базе данных суда Северного округа американского штата Джорджия.
— Спицын является гражданином России, который прибыл в Соединённые Штаты 21 августа 2020 года. Спицын неоднократно посещал США с 2017 года по нынешний день, — говорится в обвинительном заключении.
Согласно материалам суда, Спицын вместе с предполагаемыми сообщниками Игорем Жирновым и Григорием Баскаковым создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу на дому. По версии следствия, работники обналичивали присылаемые им чеки, а деньги отправляли по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки — фальшивые, банки требовали от пострадавших вернуть обналиченные деньги.
В американских банках был обнаружен и арестован ряд счетов на имя Спицына, через которые, как полагает ФБР, было отмыто не менее 700 тысяч долларов.
"Это бред". Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина Крючкова не верит в его виновностьОн отметил, что незадолго до ареста приятель звонил и просил занять денег на покупку билета в РФ.
Ранее полиция Лос-Анджелеса задержала российского гражданина Егора Крючкова, которого обвиняют в преступном сговоре. Он якобы предложил сотруднику одной американской компании миллион долларов в обмен на загрузку вредоносного ПО в служебный компьютер. По данным властей, россиянин пытался скрыться, но был задержан, в стране он находился по туристической визе.