Остановил только арест авто. Житель Кузбасса "накопил" более 120 штрафов

В Новокузнецке злостный нарушитель правил дорожного движения не хотел уплачивать полученные штрафы в срок, однако, когда судебные приставы решили арестовать его автомобиль, он смог найти необходимую сумму буквально за несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области.
— Должник оплатил единовременно задолженность по 126 штрафам в пользу ГИБДД на общую сумму в размере 131 тысячи рублей после ареста транспортного средства, — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед этим в отношении мужчины вынесли постановление о взыскании средств с банковских и иных счетов и о запрете на регистрацию автомобилей. Затем в ходе рейда было обнаружено авто, которым владел нарушитель. Помимо самого штрафа он также уплатил исполнительский сбор в размере 126 тысяч рублей.
В Москве 22-летний мажор накопил более 500 штрафов за год и попался пьяным за рулёмПри проверке документов нарушитель заметно нервничал, от медосвидетельствования он отказался.
Ранее Лайф рассказывал про автоледи из Москвы, которая накопила более тысячи неуплаченных штрафов на общую сумму более одного миллиона рублей.