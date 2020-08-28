Остановил только арест авто. Житель Кузбасса "накопил" более 120 штрафов

В Новокузнецке злостный нарушитель правил дорожного движения не хотел уплачивать полученные штрафы в срок, однако, когда судебные приставы решили арестовать его автомобиль, он смог найти необходимую сумму буквально за несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области.

— Должник оплатил единовременно задолженность по 126 штрафам в пользу ГИБДД на общую сумму в размере 131 тысячи рублей после ареста транспортного средства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим в отношении мужчины вынесли постановление о взыскании средств с банковских и иных счетов и о запрете на регистрацию автомобилей. Затем в ходе рейда было обнаружено авто, которым владел нарушитель. Помимо самого штрафа он также уплатил исполнительский сбор в размере 126 тысяч рублей.