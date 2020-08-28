Трамп пообещал отправить женщину на Луну и покорить Марс

Trump: "We will launch a new age of American ambition in space. America will land the first woman on the moon – and the United States will be the first nation to plant its beautiful flag on Mars." https://t.co/GQEFvzQoFP#RNC2020 pic.twitter.com/HIy1Ly3deA — Dan Linden (@DanLinden) August 28, 2020

Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Вашингтоне, заявил о намерениях впервые в истории отправить женщину-астронавта на Луну и установить американский флаг на Марсе. Выступление главы государства транслировалось в соцсетях.

— Мы начнём новую эру американского лидерства в космосе: США отправят первую женщину на Луну, а американцы будут первой нацией, которая установит свой красивый флаг на Марсе, — сказал он.