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Трамп пообещал отправить женщину на Луну и покорить Марс

Президент США назвал свои амбициозные планы новой эрой американского лидерства в космосе.

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Фото © АР/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Вашингтоне, заявил о намерениях впервые в истории отправить женщину-астронавта на Луну и установить американский флаг на Марсе. Выступление главы государства транслировалось в соцсетях.

Мы начнём новую эру американского лидерства в космосе: США отправят первую женщину на Луну, а американцы будут первой нацией, которая установит свой красивый флаг на Марсе, — сказал он.

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По его словам, люди уже устали от этого.

Ранее Лайф сообщал, что пока американский президент выступал на лужайке Белого дома со своей первой речью в качестве кандидата на ближайших выборах, с другой стороны ворот проходили протестные акции, участники которых выступали против Трампа и провели его импровизированную "казнь".

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