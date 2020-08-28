Семьям, которые усыновили ребёнка из детского дома, могут снизить ипотечную ставку

Взнос на понты. Детей из многодетных семей заставляют платить за соседство с "элитой" В одной из школ в Марий Эл у родителей первоклашек практически требуют по 6-7 тысяч рублей, иначе детям грозят проблемы. Кроме цветов от родителей ожидают помощи при приобретении новых парт, ремонте полов и потолка, покупке учебников и батарей. Об этом Лайфу рассказали родители дошколят.