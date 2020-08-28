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Регион
Опубликовано 28 августа 2020, 07:32
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Семьям, которые усыновили ребёнка из детского дома, могут снизить ипотечную ставку

Подобная мера может помочь в улучшении жилищных условий для таких категорий граждан.

Семьям, которые усыновили ребёнка из детского дома, могут снизить ставку по ипотеке. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает RT.

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Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов, — говорится в тексте письма.

Парламентарий напомнила, что по сегодняшнему законодательству в случае усыновления ребёнок теряет право на получение жилья от государства. Из-за этого многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, которое оставляет за ребёнком право на получение жилья.

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Кроме того, Строкова уверена, что подобная инициатива может помочь в улучшении жилищных условий для таких категорий граждан.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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