Семьям, которые усыновили ребёнка из детского дома, могут снизить ипотечную ставку

Семьям, которые усыновили ребёнка из детского дома, могут снизить ставку по ипотеке. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает RT.
Взнос на понты. Детей из многодетных семей заставляют платить за соседство с "элитой"В одной из школ в Марий Эл у родителей первоклашек практически требуют по 6-7 тысяч рублей, иначе детям грозят проблемы. Кроме цветов от родителей ожидают помощи при приобретении новых парт, ремонте полов и потолка, покупке учебников и батарей. Об этом Лайфу рассказали родители дошколят.
— Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов, — говорится в тексте письма.
Парламентарий напомнила, что по сегодняшнему законодательству в случае усыновления ребёнок теряет право на получение жилья от государства. Из-за этого многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, которое оставляет за ребёнком право на получение жилья.
Ипотечные лайфхаки. Как снизить выплаты за кредит на квартируБанки стали реже отказывать в выдаче ипотеки. Количество одобренных заявок на выдачу кредитов вернулось на докризисный уровень. Однако из-за снижения доходов населения многие хотят платить по ипотеке меньше. Лайф расскажет, какие есть способы снизить выплаты.
Кроме того, Строкова уверена, что подобная инициатива может помочь в улучшении жилищных условий для таких категорий граждан.