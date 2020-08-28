На солнце рассчитывать не приходится. Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августа

В российской столице в пятницу ожидается облачная погода, дождь и местами гроза. Температура днём в Москве поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу она может опуститься до плюс 12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при грозе порывы могут достигать 13 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм рт. ст.