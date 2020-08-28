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На солнце рассчитывать не приходится. Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августа

Ночью столбики термометров могут опуститься всего до 12 градусов со знаком плюс.

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В российской столице в пятницу ожидается облачная погода, дождь и местами гроза. Температура днём в Москве поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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Больше всего повезёт жителям Поволжья и Урала.

В ночь на субботу она может опуститься до плюс 12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, при грозе порывы могут достигать 13 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм рт. ст.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 17–22 градусов тепла, а в ночное время столбики термометров опустятся до 9–14 градусов выше нуля.

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