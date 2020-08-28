Латвийский депутат заявил, что спасти Ригу может только "ненавистный русский язык"

Глава фракции партии "Согласие" в латвийском парламенте Янис Урбанович уверен, что экономическая ситуация в столице страны Риге находится под угрозой, поскольку товарооборот одного из главных предприятий города, Рижского порта, упал более чем на четверть. Об этом он написал в "Фейсбуке".

— [Необходимо] обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, нужны наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать, — пишет Урбанович.

Парламентарий напомнил, что изначально на месте латвийской столицы был построен порт, лишь затем вокруг него вырос город, который назвали Ригой. Однако с начала текущего года объём переваленных грузов в нём значительно сократился — на 26,7%, а во всех портах страны в среднем на 30,1%. При этом, по его словам, правительство не хочет замечать данную проблему.

— Если порт рухнет, тогда и город пострадает, — уверен Урбанович.

Он также отмечает, что в стране сократился на 47,2% и объём железнодорожных перевозок, что, по мнению депутата, является крайне "драматическим обрушением транзита", которое может отразиться на финансировании очень многих вещей, начиная от медучреждений до школ, программ по благоустройству и иных обещанных благ.