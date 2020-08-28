Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Латвийский депутат заявил, что спасти Ригу может только "ненавистный русский язык"

По его словам, правительство не замечает нависшей угрозы.

1421

Фото © Pixabay

Глава фракции партии "Согласие" в латвийском парламенте Янис Урбанович уверен, что экономическая ситуация в столице страны Риге находится под угрозой, поскольку товарооборот одного из главных предприятий города, Рижского порта, упал более чем на четверть. Об этом он написал в "Фейсбуке".

Русофобия — удовольствие дорогое. Как заставить страны Прибалтики уважать русских

Политолог Дмитрий Родионов — о том, что антирусская и антироссийская позиция Латвии уже очень дорого обходятся этой стране, а будет ещё дороже.

— [Необходимо] обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, нужны наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать,пишет Урбанович.

Парламентарий напомнил, что изначально на месте латвийской столицы был построен порт, лишь затем вокруг него вырос город, который назвали Ригой. Однако с начала текущего года объём переваленных грузов в нём значительно сократился — на 26,7%, а во всех портах страны в среднем на 30,1%. При этом, по его словам, правительство не хочет замечать данную проблему.

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

Там считают, что при провале инициативы против Минска могут быть введены европейские и национальные санкции.

Если порт рухнет, тогда и город пострадает, — уверен Урбанович.

Он также отмечает, что в стране сократился на 47,2% и объём железнодорожных перевозок, что, по мнению депутата, является крайне "драматическим обрушением транзита", которое может отразиться на финансировании очень многих вещей, начиная от медучреждений до школ, программ по благоустройству и иных обещанных благ.

Ранее Лайф сообщал, что в Латвии не признают Тихановскую победителем выборов в Белоруссии.

Выбор редакции

Loading...