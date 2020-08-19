В Латвии не признают Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Правительство Латвии не считает возможным признание оппозиционного кандидата Светланы Тихановской победителем по итогам прошедшего голосования на выборах президента Белоруссии, заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

По словам Ринкевича, которые приводит LETA, "очевидно, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не может быть признана победителем выборов", поскольку "реальные результаты неизвестны", а есть лишь сведения о масштабных фальсификациях.

Глава МИД Латвии также выразил озабоченность тем, что "многие мировые лидеры предпочли обсуждать белорусское досье с РФ, нежели с Минском".

— Эту логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчёркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в ней самой, а не где-либо ещё, — добавил Ринкевич.

Министр иностранных дел Латвии отметил также, что быстрого решения проблем республики найти не удастся, да и никакого внешнего решения быть не может, так как "лишь белорусское общество способно его выработать".