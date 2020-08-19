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В Белоруссии умер мужчина, в которого выстрелили во время протестов 11 августа в Бресте

Погибшему было 43 года.

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Геннадий Шутов. Фото © Tut.by

В военном госпитале Минска скончался Геннадий Шутов, который получил огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа в Бресте. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на родственников погибшего.

По словам очевидцев, Геннадий не дрался и не конфликтовал, а просто шёл. Свидетели событий считают, что выстрел был сделан с крыши здания, об этом они рассказали родственникам.

Шутова не могли найти двое суток. Затем выяснилось, что его сначала доставили в Брестскую областную больницу, а после вертолётом переправили в военный госпиталь в Минске. Дочь Геннадия сообщила, что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжёлые и обширные", врачи не давали никаких прогнозов.

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Собравшиеся выкрикивали лозунги "Каждый день!" и "Живе Беларусь!", а также пели песню Виктора Цоя "Перемен".

Сегодня мужчина умер. Ему было 43 года.

В МВД, в свою очередь, сообщили, что вечером 11 августа в Бресте правоохранители стреляли в протестующих на поражение из огнестрельного оружия, отмечает издание. По данным милиции, в результате был раненый, однако его имя не уточнялось.

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Перед исчезновением мужчина позвонил жене и сказал, что больше не будет работать на своём месте.

Напомним, в Белоруссии продолжаются акции протестов после президентских выборов 9 августа, на которых с результатом 80,1% победил действующий глава республики Александр Лукашенко.

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