"Моя хата не с краю". Лайф узнал, чего хотят мирные демонстранты в Минске — видео

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На площади Независимости в Минске сегодня вечером вновь собралась мирная демонстрация. Протестующие озвучили свои основные требования.

— В первую очередь цель любых митингов и любых протестов — отставка действующей власти, потому что она нелегитимна, выборы были нелегитимными, — рассказала Лайфу минчанка, державшая в руках плакат с надписью "Моя хата не с краю".

Толпа размахивала бело-красными флагами, люди несли плакаты с политическими лозунгами. Встречались довольно необычные: "Наркоманы с народом" и "Проститутки с народом". Постамент памятника Ленину вновь оклеили листовками с призывом отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и требованиями свободы политическим заключённым и задержанным.

— На предыдущих выборах он [Лукашенко] обещал защиту прав людей, создать специальные институты. А людей мучают по его приказу. Я хочу жить в довольной, счастливой стране, где будут соблюдаться права человека, — отметила одна из участниц акции.

Собравшиеся выкрикивали лозунги "Каждый день!" и "Живе Беларусь!", а также пели песню Виктора Цоя "Перемен".

Демонстрация прошла мирно, без столкновений и конфликтов. После 21 часа люди начали потихоньку расходиться с обещаниями вновь собраться завтра.