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Президент США Дональд Трамп перепутал Белоруссию с террористами. Журналисты спросили о его отношении к антиправительственным демонстрациям в Минске и других городах страны. В ответ Трамп переспросил: "Поддерживаю ли я протестующих и террористов?"
В итоге представители прессы смогли объяснить американскому лидеру, о чём идёт речь.
— Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы в Белоруссии было очень много демократии, — сказал глава Белого дома.
Трамп добавил, что США всегда говорят с людьми в нужное время и обязательно обсудят ситуацию в Белоруссии с Россией. Затем он назвал акции белорусской оппозиции мирными и переключился на обсуждение ситуации в Портленде.
Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в БелоруссииВладимир Путин только за сегодня уже провёл четыре международных разговора.
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итоги голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.