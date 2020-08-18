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Президент США Дональд Трамп перепутал Белоруссию с террористами. Журналисты спросили о его отношении к антиправительственным демонстрациям в Минске и других городах страны. В ответ Трамп переспросил: "Поддерживаю ли я протестующих и террористов?"

В итоге представители прессы смогли объяснить американскому лидеру, о чём идёт речь.

— Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы в Белоруссии было очень много демократии, — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США всегда говорят с людьми в нужное время и обязательно обсудят ситуацию в Белоруссии с Россией. Затем он назвал акции белорусской оппозиции мирными и переключился на обсуждение ситуации в Портленде.