Профессор из США нашёл статистические аномалии в протоколах с выборов президента Белоруссии

Вадим Зипунников, профессор Университета Хопкинса, провёл статистический анализ данных из протоколов белорусских избирательных комиссий, которые были заполнены в ходе недавних выборов президента республики. О результатах работы рассказывает издание Tut.by.

По словам Зипунникова, он использовал данные из фотокопий протоколов, которые собирала платформа "Зубр". Проанализировав документы, учёный выявил несколько аномалий. Так, он заметил статистический тренд: каждые 7% досрочно проголосовавших избирателей якобы "забирали" у Светланы Тихановской приблизительно 8% от окончательного результата и "прибавляли" приблизительно 8% к окончательному результату кандидата Лукашенко.

После того как учёный убрал аномальные результаты из анализа, процент проголосовавших за Александра Лукашенко стал варьироваться в интервале 28–53%, а за Тихановскую — в межквартильном интервале 36–59%.

— Для дальнейшей коррекции наблюдаемого статистического тренда необходимы дополнительные предположения. Любая коррекция наблюдаемого статистического тренда приведёт к дальнейшему увеличению процентов голосов за кандидата Тихановскую и дальнейшему уменьшению процентов голосов за кандидата Лукашенко, — написал учёный.

Также Вадим пишет, что практически все результаты с участков гораздо ниже, чем официальные данные от ЦИК для Александра Лукашенко (80,1%), и гораздо выше, чем официальные цифры от ЦИК для Светланы Тихановской (10,1%).