В Белоруссии найден мёртвым член избиркома, отказавшийся подписать протокол

Директор военно-исторического музея из Волковыска 29-летний Константин Шишмаков пропал без вести после отказа подписывать итоговый протокол на выборах президента Белоруссии. Спустя несколько дней поисков его тело было найдено в реке Неман.
Как сообщает телеграм-канал "Наша нiва", он стал одним из двух членов комиссии избирательного участка в Волковыске, которые отказались подписывать протокол. По завершении работы комиссии 13 августа он позвонил жене и сообщил, что направляется домой. Также он заявил, что больше не сможет трудиться на своём месте. После этого звонка на связь он больше не выходил и дома так и не появился.
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Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итоги голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.