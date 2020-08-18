В Белоруссии найден мёртвым член избиркома, отказавшийся подписать протокол

Как сообщает телеграм-канал "Наша нiва", он стал одним из двух членов комиссии избирательного участка в Волковыске, которые отказались подписывать протокол. По завершении работы комиссии 13 августа он позвонил жене и сообщил, что направляется домой. Также он заявил, что больше не сможет трудиться на своём месте. После этого звонка на связь он больше не выходил и дома так и не появился.