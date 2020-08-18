Психолог связала жестокость белорусских силовиков с детскими травмами

Силовики, которые проявляют жестокость при задержаниях на митингах в Белоруссии, могут быть жертвами детских травм. Об этом порталу Ребёнок.by рассказала психолог Виктория Дубицкая.

— Среди обозлённых на мир людей встречается очень много мальчиков, которых унижали их отцы. Увы, в Белоруссии пап часто либо нет дома (как физически, так и психологически), либо они подавляют своих сыновей. Причём они могут даже не осознавать и не понимать, к каким страшным последствиям это может привести, — отметила психолог.

Также она напомнила, что большую роль в воспитании мальчиков играют отцы, ведь ребёнок часто берёт пример с родителя своего пола. Глубоко травмированным ребёнок вырастет и в том случае, если в семье все вопросы решались силой.

— Если родители проявляли агрессию по отношению к ребёнку, подавляли его волю, не уважали его желания, а на любые протесты применяли силу, то ребёнок будет думать, что это самый действенный метод. Каким он вырастет? Как он будет решать конфликты? Мы об этом узнали из рассказов задержанных, — рассказала Дубицкая.

Психолог отметила, что признаки жестокости у ребёнка можно заметить ещё в детстве. Такие дети могут вести себя агрессивно с ровесниками и взрослыми, а также пытаться подавить другого и стать главными через унижение. Такому ребёнку важно показать, что можно стать лучше не через подавление других, а через осознание, что у каждого есть свои способности.