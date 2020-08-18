"Это ещё даже не пик!" Лукашенко предупредил Совбез об опасностях внутри страны и за её пределами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с членами Совбеза страны ситуацию, которая складывается не только внутри государства, но и за её пределами. По словам белорусского лидера, особенно вызывает опасения обстановка на границах.

— То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это ещё даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении, — сказал глава государства.