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"Это ещё даже не пик!" Лукашенко предупредил Совбез об опасностях внутри страны и за её пределами

Глава республики считает происходящее абсолютно скоординированными действиями.

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Фото © Администрация президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с членами Совбеза страны ситуацию, которая складывается не только внутри государства, но и за её пределами. По словам белорусского лидера, особенно вызывает опасения обстановка на границах.

То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это ещё даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении, — сказал глава государства.

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Лукашенко считает правильным решением перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряжённой ситуацией у западных рубежей и привести их в полную боевую готовность. Он заявил, что спокойно наблюдать за происходящим на границе власти не могут, они обязаны учитывать складывающуюся обстановку и реагировать необходимым образом.

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