Белоруссия привела войска на западной границе страны в полную боевую готовность

Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на границе с Польшей. Об этом на заседании Совбеза заявил президент республики Александр Лукашенко, указав, что некоторые белорусские граждане расценивают происходящее как "нагнетание обстановки". Отметим, что ещё три назад он поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно, объяснив это некой "эскалацией и наращиванием вооружённого компонента" на западной границе, что вызывает беспокойство в Минске.

— Слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что всё это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств, — заявил он.

При этом Лукашенко выразил сожаление, что отдельные подразделения, в том числе сил специальных операций, ему пришлось задействовать "для наведения порядка внутри страны".

— Ну, такая определённая часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально, — добавил политик.