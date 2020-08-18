Белоруссия привела войска на западной границе страны в полную боевую готовность

Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на границе с Польшей. Об этом на заседании Совбеза заявил президент республики Александр Лукашенко, указав, что некоторые белорусские граждане расценивают происходящее как "нагнетание обстановки". Отметим, что ещё три назад он поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно, объяснив это некой "эскалацией и наращиванием вооружённого компонента" на западной границе, что вызывает беспокойство в Минске.
Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата властиГлава государства предупредил, что будет принимать "адекватные меры".
— Слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что всё это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств, — заявил он.
При этом Лукашенко выразил сожаление, что отдельные подразделения, в том числе сил специальных операций, ему пришлось задействовать "для наведения порядка внутри страны".
— Ну, такая определённая часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально, — добавил политик.
МВД сообщило о третьей жертве белорусских протестов. 19-летнего парня сбила машинаПравоохранители отзываются о нём как о нарушителе, который сознательно выходил на проезжую часть.
Напомним, протестные акции в городах Белоруссии продолжаются уже девять дней. Ожесточённые стычки с полицией уже позади, но теперь митинги сопровождаются забастовками крупнейших предприятий. К примеру, ранее Белорусский металлургический завод остановил работу в знак протеста. Если не будут выполнены требования работников, с 20 августа они пригрозили уйти на бессрочную забастовку. А президент Александр Лукашенко накануне выступил перед бастующими рабочими другого предприятия — Минского завода колёсных тягачей. Выступление, однако, назвать удачным нельзя — президента несколько раз прерывали криками "Сколько можно врать?", "Уходи!", "Позор!" и даже освистали.