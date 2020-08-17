"Сколько можно врать? Уходи!" Лукашенко освистали во время его выступления на заводе в Минске

Видео © Соцсети
Выступление действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко перед рабочими Минского завода колёсных тягачей прошло не очень удачно. Речь главы государства несколько раз прерывали криками "Уходи!" и "Позор!".
— Можете ещё покричать, — обратился Лукашенко к публике, когда рабочие перестали скандировать "Уходи!".
Видео © Соцсети
Свою речь лидер Белоруссии так и не смог докончить. Бастующие перебивали его словами "Сколько можно врать?!", после чего Лукашенко прервал выступление и обратился к кричавшим рабочим: "Я вижу вас". Несмотря на "помехи", политик успел выразить готовность поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".
Лукашенко прилетел на завод в Минске на вертолёте. Туда направились рабочие с других предприятийПеред визитом главы государства были усилены меры безопасности.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную слабость президента Белоруссии Александра Лукашенко.