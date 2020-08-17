"Сколько можно врать? Уходи!" Лукашенко освистали во время его выступления на заводе в Минске

Свою речь лидер Белоруссии так и не смог докончить. Бастующие перебивали его словами "Сколько можно врать?!", после чего Лукашенко прервал выступление и обратился к кричавшим рабочим: "Я вижу вас". Несмотря на "помехи", политик успел выразить готовность поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".