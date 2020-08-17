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Лукашенко прилетел на завод в Минске на вертолёте. Туда направились рабочие с других предприятий

Перед визитом главы государства были усилены меры безопасности.

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Видео © Соцсети

Вертолёт действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Минского завода колёсных тягачей, где он сегодня выступает с речью. На встречу с главой государства к МЗКТ выдвинулись сотни сотрудников электротехнического и тракторного заводов.

Колонны рабочих следуют к предприятию, сотрудники МЗКТ уже собрались внутри. На самом заводе были усилены меры безопасности. Помимо милиционеров вокруг дежурят десятки силовиков в штатском. Между тем Лукашенко уже обратился к собравшимся с речью.

Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, — цитирует его БелТА.

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Лайф разобрался в главных тезисах белорусского лидера, с которыми он обратился к народу.

Накануне Лукашенко выступил перед своими сторонниками у Дома правительства в Минске. По данным МВД Белоруссии, в акции в поддержку действующего президента приняло участие около 65 тысяч человек. Лайф публиковал полную стенограмму речи главы государства.

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