Лукашенко прилетел на завод в Минске на вертолёте. Туда направились рабочие с других предприятий

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Вертолёт действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Минского завода колёсных тягачей, где он сегодня выступает с речью. На встречу с главой государства к МЗКТ выдвинулись сотни сотрудников электротехнического и тракторного заводов.

У МЗКТ, куда прилетел Лукашенко, собираются люди, чтобы поддержать работников завода pic.twitter.com/hVKlUUKxLu — Чай з варэннем (@belteanews) August 17, 2020

Колонны рабочих следуют к предприятию, сотрудники МЗКТ уже собрались внутри. На самом заводе были усилены меры безопасности. Помимо милиционеров вокруг дежурят десятки силовиков в штатском. Между тем Лукашенко уже обратился к собравшимся с речью.

— Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, — цитирует его БелТА.