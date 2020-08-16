"Загубите первого президента — будет начало конца". Полное видео выступления Лукашенко на митинге в центре Минска

Лайф публикует полное видео выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко перед его сторонниками у Дома правительства в Минске. Оно длилось около 30 минут. Речь главы государства была эмоциональной, он даже встал перед народом на колени "впервые в своей жизни". Главные его тезисы:
- Лукашенко не является сторонником митингов, но был вынужден собрать людей на площади Независимости: "Я позвал, чтобы вы защитили свою страну, независимость, семьи. Я не хотел вас звать на площадь: у вас много дел и забот. Вы убираете хлеб и собираете детей в школу".
- Президент напомнил о своих заслугах: "Да, кому-то моя политика не нравилась. Власть не такая! Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую конституцию. Вы тогда просили навести порядок — я его навёл! Вы просили без коррупции и олигархов. Где эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска от бандитов. Я вам сделал!"
- Белоруссии угрожает гибель в случае повторных выборов: "Если только мы пойдём на поводу у них, мы сорвёмся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!"
- Лукашенко готов на реформы, которые потребует народ: "Чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой. Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнём".
- Уход главы государства грозит Белоруссии крахом: "Загубите первого президента — это будет начало конца".
- У белорусских рубежей собирается враг – "Танки и самолёты в 15 минутах лёта от наших границ"
- Лукашенко не цепляется за власть – "Четверть века - я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. Они [оппозиция] кричат мне "Уходи!". Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?"
- Имя президента пытаются очернить – "Много всякой дряни повыползало и клеймят позором — "Лукашенко уже умер" . Но я живой и буду жить. Помните, я никогда вас не предавал и я вас никогда не предам!"
- Президентские выборы состоялись – "Не может быть больше 80% фальсификаций".
"Спасибо, что вы терпите меня". Лукашенко обратился к народу на митингеПолитик выразил своим сторонникам признательность за то, что они его "никогда не подводили".
Напомним, 16 августа в центре Минска проходит сразу два митинга – сторонников Лукашенко и оппозиции. Первыми на площади Независимости собрались те, кто поддерживает действующего главу государства. Затем рядом стали собираться сторонники оппозиции.