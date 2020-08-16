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"За Батьку!" В центре Минска началась массовая акция в поддержку Лукашенко

На площадь Независимости даже прискакал "рыцарь" в шлеме вместе со своим "оруженосцем".

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У Дома правительства в Минске собрались сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сторонники главы государства принесли с собой белорусские флаги и плакаты с надписями "Сохраним Беларусь".

Люди скандируют: "За Батьку!", "Фашизм не пройдёт" и "За Лукашенко". Поддержать белорусского президента пришли в основном люди зрелого возраста. На площадь Независимости в том числе пришли коммунисты и даже "рыцарь" на коне и в шлеме вместе со своим "оруженосцем".

Ответный митинг. В Белоруссии публикуют видео с вереницами автобусов, следующих в Минск

Акция сторонников главы государства пройдёт под девизом "Не дадим развалить страну".

Напомним, что сегодня в центре белорусской столицы состоится два митинга. Помимо провластного в 14:00 намечен протестный митинг и шествие.

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