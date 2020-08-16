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Штаб экс-кандидата в президенты Белорусии анонсировал его встречу с "серьёзными" политиками из США

Сейчас оппозиционер вместе с супругой и двумя детьми находится в Киеве.

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Фото © Facebook / Валерий Цепкало

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало собирается провести в Варшаве ряд встреч с "серьёзными" американскими политиками. Об этом сообщил руководитель пресс-службы штаба белорусского оппозиционера Алексей Урбан.

– У него запланированы встречи с серьёзными политическими деятелями из Вашингтона... Они не являются представителями действующей власти, – уточнил он в беседе с ТАСС.

Урбан также рассказал, что ранее Цепкало намеревался в скором времени посетить Литву "для встреч с европейскими политиками". Пока же белорусский оппозиционер с семьёй находится в Киеве. В украинской столице он собирается задержаться на несколько дней.

Цепкало рассказал о местонахождении своей жены и детей

Белорусский оппозиционер вместе с семьёй намерен в ближайшие дни сменить страну.

Ранее МВД России объявило Валерия Цепкало в розыск. В Белоруссии против него заведено уголовное дело о взятке, которое, по словам политика, было сфабриковано.

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