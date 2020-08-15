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На Цепкало завели уголовное дело в Белоруссии за взятки

Статья предусматривает заключение на срок от пяти до 15 лет.

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Фото © AP / ТАСС

Бывший глава руководства Парка высоких технологий и кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявлен в международный розыск за взятки, сообщает РИА "Новости".

Разыскивается по статье уголовного кодекса, — цитирует издание базу данных МВД РФ.

Отмечается, что в штабе политика пока проверяют информацию о возбуждении уголовного дела. Статья, по которой разыскивают Цепкало, предусматривает заключение на срок от пяти до 15 лет.

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Вероника Цепкало заявила, что власть использует "грязные и мерзкие методы давления" на своих оппонентов.

Ранее Россия объявила в розыск его, а также основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования.

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