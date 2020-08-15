На Цепкало завели уголовное дело в Белоруссии за взятки

Бывший глава руководства Парка высоких технологий и кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявлен в международный розыск за взятки, сообщает РИА "Новости".

— Разыскивается по статье уголовного кодекса, — цитирует издание базу данных МВД РФ.

Отмечается, что в штабе политика пока проверяют информацию о возбуждении уголовного дела. Статья, по которой разыскивают Цепкало, предусматривает заключение на срок от пяти до 15 лет.

Ранее Россия объявила в розыск его, а также основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило.