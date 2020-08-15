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"Держите что-нибудь другое вместо дубинок". Pornhub обратился к МВД Белоруссии

Тем временем на улицах Минска остаются несогласные с результатами выборов.

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Фото © Федосенко Наталия / ТАСС

Известный сайт Pornhub опубликовал обращение к белорусским силовикам с предложением держать в руках что-нибудь другое вместо дубинок.

Пожалуйста, используйте ваши руки, чтобы держать что-нибудь другое, — написали на официальной странице сайта во "ВКонтакте".

Цветы, шарики и флаги. Сотни протестующих в Белоруссии остаются на улицах — видео

Жители Минска также отдали сегодня дань памяти своему земляку, который погиб в ходе акций протеста.

Ранее МВД Белоруссии заявило о спокойной обстановке в стране во время акций протестов. В ведомстве не отмечают инцидентов во время митингов.

Сейчас на улицах белорусской столицы остаются несогласные с результатами выборов, скандируя "Жыве Беларусь" и выступая против насилия.

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