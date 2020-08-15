"Держите что-нибудь другое вместо дубинок". Pornhub обратился к МВД Белоруссии

Известный сайт Pornhub опубликовал обращение к белорусским силовикам с предложением держать в руках что-нибудь другое вместо дубинок.

— Пожалуйста, используйте ваши руки, чтобы держать что-нибудь другое, — написали на официальной странице сайта во "ВКонтакте".

Ранее МВД Белоруссии заявило о спокойной обстановке в стране во время акций протестов. В ведомстве не отмечают инцидентов во время митингов.