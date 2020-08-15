Цветы, шарики и флаги. Сотни протестующих в Белоруссии остаются на улицах — видео

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На улицах белорусской столицы остаются несогласные с официальными результатами президентских выборов. Люди собрались сегодня у места гибели Александра Тарайковского, который умер во время акции протеста 10 августа возле станции метро "Пушкинская".
AP опубликовало фото с вероятным моментом выстрела в погибшего участника протестов в МинскеАгентство обещает обнародовать видеозапись происходившего роковой ночью.
Собравшиеся держат в руках цветы, воздушные шары, бело-красно-белые флаги и скандируют "Жыве Беларусь". На месте событий есть даже дети.
Люди преимущественно одеты в белое и выступают против насилия, о чём гласят плакаты.
Машины перестали сигналить. В Минске прощаются с погибшим во время протестов 10 августа — видеоК месту гибели пришло несколько сотен человек, чуть меньше — на похороны.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.