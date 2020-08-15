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Цветы, шарики и флаги. Сотни протестующих в Белоруссии остаются на улицах — видео

Жители Минска также отдали сегодня дань памяти своему земляку, который погиб в ходе акций протеста.

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Видео © LIFE

На улицах белорусской столицы остаются несогласные с официальными результатами президентских выборов. Люди собрались сегодня у места гибели Александра Тарайковского, который умер во время акции протеста 10 августа возле станции метро "Пушкинская".

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Агентство обещает обнародовать видеозапись происходившего роковой ночью.

Собравшиеся держат в руках цветы, воздушные шары, бело-красно-белые флаги и скандируют "Жыве Беларусь". На месте событий есть даже дети.

Люди преимущественно одеты в белое и выступают против насилия, о чём гласят плакаты.

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К месту гибели пришло несколько сотен человек, чуть меньше — на похороны.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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