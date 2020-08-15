Цветы, шарики и флаги. Сотни протестующих в Белоруссии остаются на улицах — видео

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На улицах белорусской столицы остаются несогласные с официальными результатами президентских выборов. Люди собрались сегодня у места гибели Александра Тарайковского, который умер во время акции протеста 10 августа возле станции метро "Пушкинская".

Собравшиеся держат в руках цветы, воздушные шары, бело-красно-белые флаги и скандируют "Жыве Беларусь". На месте событий есть даже дети.

Люди преимущественно одеты в белое и выступают против насилия, о чём гласят плакаты.